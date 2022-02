Keren, Link Net Kembali Raih Sertifikasi Great Place to Work

jpnn.com, JAKARTA - PT Link Net Tbk kembali meraih sertifikasi Great Place to Work, untuk kedua kalinya.

Pencapaian ini menjadi wujud komitmen dan konsistensi Link Net dalam menciptakan employee experiences dan meningkatkan employee engagement seluruh First Squad-identitas kebanggaan karyawan PT Link Net Tbk.

Strategi dan implementasi pengembangan budaya kerja berbasis delapan nilai, pengembangan SDM, sistem dan fasilitas hingga lingkungan kerja yang kondusif merupakan pilar keberhasilan ini.

“Pencapaian ini sangat membanggakan bagi kami sekaligus membuktikan bahwa budaya kerja Link Net mampu memberikan pengalaman bekerja yang terbaik kepada seluruh First Squad," ujar Marlo Budiman, Presiden Direktur dan CEO PT Link Net Tbk.

"Saya mengapresiasi seluruh First Squad yang secara konsisten terus menerapkan budaya I AM First Squad, yang berfokus pada delapan nilai, yaitu customer first, integrity, teamwork, excellence, innovation, ownership, urgency, dan passion," imbuhnya.

Hasil Trust Index© Employee Survey yang dilakukan oleh Great Place to Work® (GPTW) menunjukan First Squad PT Link Net Tbk merupakan Great Place to Work dengan skor 94% atau naik 4% dari tahun sebelumnya, dan sebanyak 90% atau naik 5% First Squad menyatakan bangga bekerja di PT Link Net Tbk.

Kenaikan juga terjadi pada tingkat partisipasi First Squad dalam survei ini yang meningkat sebesar 5,5%.

“Peningkatan tersebut menjadi poin karena upaya kami dalam mendorong First Squad dalam menerapkan budaya kerja berhasil. Ini tentunya akan membawa dampak positif bagi produktivitas dan efektivitas kerja First Squad," imbuh Yosafat Hutagalung, Chief Human Capital Officer PT Link Net Tbk.