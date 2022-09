Ketum PGI Mengenang Azyumardi Azra, Ada Kesan Mendalam

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum PGI Pdt. Gomar Gultom punya kesan tersendiri terhadap almarhum Prof. Dr. Azyumardi Azra.

Ketua Dewan Pers itu meninggal dunia di Kuala Lumpur pada Minggu, 18 September 2022.

Menurut Pdt. Gultom, Azyumardi Azra merupakan seorang cendekiawan Minang, yang kepakarannya diakui dunia, dan sangat banyak memberikan sumbangan pemikiran bagi perdamaian dunia. Tak heran kalau Kaisar Jepang menganugerahinya “The Order of the Rising Sun: Gold and Silver Star”.

"Ratu Inggris pun memberikan gelar kehormatan Commander of the Order of the British Empire (CBE)” dan berbagai penghargaan internasional lainnya kepada almarhum,” kata Pdt. Gultom dikutip dari laman pgi.or.id, Senin (19/9).

Selain itu, lanjutnya almarhum seorang pemikir independen. Kedekatannya dengan pemerintahan Jokowi, tidak menghilangkan kemandiriannya untuk menyampaikan pandangan-pandangan kritisnya atas kebijakan yang ditempuh oleh Jokowi.

“Baru beberapa bulan beliau memimpin Dewan Pers, suatu posisi yang sangat strategis dalam mendewasakan dunia jurnalistik kita, sudah melakukan banyak gebrakan,” ujar Ketum PGI.

Pdt. Gultom mengaku termasuk di antara mereka yang sangat kehilangan almarhum. Guru sekaligus sobat yang cerdas dan bicara selalu terus terang, tanpa tedeng aling-aling.

Dia banyak berlajar dari Azyumardi Azra dalam beberapa perjalanan dan pergaulan bersama dengannya. Sebagai seorang akademisi, almarhum sangat banyak memberikan pencerahan. Bukan hanya di bangku kuliah, tetapi juga masyarakat luas, dengan kiprahnya yang tak kenal lelah dari satu kota ke kota lainnya, bahkan antarnegara, demi mencerdaskan masyarakat.