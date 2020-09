Keunggulan Jerman Atas Spanyol Buyar di Menit 90+7

jpnn.com, STUTTGART - Spanyol mengamankan satu poin dari laga pembuka di Grup 4 Liga A Liga Negara UEFA.

Bertandang ke markas Jerman di Mercedes Benz Arena, Suttgart, Tim Matador mengimbangi tuan rumah 1-1.

Spanyol tertinggal sejak menit ke-52 akibat gol apik yang dicetak Timo Werner untuk Jerman.

Skuad asuhan Luis Enrique kerja keras mencari gol penyeimbang, termasuk ketika Ansu Fati menanduk bola ke gawang pada menit injury time, tetapi gol itu dianulir wasit Daniele Orsato karena Sergio Ramos dianggap terlebih dulu melanggar Matthias Ginter.

???????? Ansu Fati is the 8?0?0?th player to represent Spain & the nation's youngest debutant since 1936 ????#NationsLeague pic.twitter.com/o6ekrYY8kn — UEFA Nations League (@EURO2020) September 3, 2020