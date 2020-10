Kevin Aprilio: Enak ya Sudah Jadi Suami Istri  

jpnn.com, JAKARTA - Musikus Kevin Aprilio telah resmi mempersunting kekasihnya, Vicy Melanie.

Sebagai pasangan pengantin baru, Kevin pun kerap ditanya perihal malam pertama.

Seperti saat dia menggelar jumpa pers di stuio Aprilio Kingdom, di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Rabu (28/10) lalu.

Kevin tampak salah tingkah bercerita soal malam pertamanya bersama sang istri.

“Malam pertama seru sih, he he he he, seru, seru,” kata Kevin Aprilio, sambil garuk kepala.

Putra Addie MS dan Memes ini mengaku lega akhirnya menikahi sang kekasih.

“Enak ya sudah jadi suami istri,” ujar Kevin Aprilio malu-malu.

Kevin Aprilio dan Vicy Melanie menikah di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan, pada Selasa (25/10) lalu.