Khruangbin Luncurkan Album Keempat 'A LA SALA'

jpnn.com, AMERIKA SERIKAT - Band asal Amerika Serikat, Khruangbin akhirnya merilis album terbaru yang berjudul ‘A LA SALA’.

Album keempat tersebut dirilis lewat label musik Dead Oceans.

A LA SALA dibuat bersama rekan sound engineer yakni Steve Christensen sekaligus menjadi cuplikan ke dalam dunia Khruangbin dan visi dalam bermusik, lengkap dengan sudut pandang yang baru.

Dalam album tersebut, banyak jalur lebih sederhana yang Khruangbin pilih demi mencapai titik yang belum pernah dijamah, seraya mereka memikirkan masa depan.

Album A LA SALA yang menampilkan 12 lagu, bagaikan kepingan-kepingan puzzle dari masa lalu Khruangbin yang belum pernah dijelajahi.

Mengumpulkan tumpukan ide dari banyak tempat mulai dari rekaman audio sesi sound check dan berbagai perjalanan panjang, Khruangbin secara perlahan menyatukan semua kepingan itu di dapur rekaman untuk membuat album itu.

Bertepatan dengan peluncuran A LA SALA, Khruangbin juga turut merilis video klip single Hold Me Up (Thank You).

Lagu tersebut diisi lirik-lirik cinta kepada keluarga dan orang-orang terdekat yang manis, apik bersatu padu dengan rhythm section yang prima dan bagian chorus yang kental permainan gitar penuh warna.