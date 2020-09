Khusus Warga DKI Jakarta: Ini Keunggulan Transportasi Baru, The New Purwarupa Mikrotrans

jpnn.com, JAKARTA - PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) baru saja meluncurkan moda transportasi baru bernama The New All Purwarupa Mikrotrans.

Layanan baru ini memiliki perbedaan dengan armada mikrotrans sebelumnya. Sebab, armada ini dirancang lebih nyaman karena dilengkapi dengan air conditioner (AC).

Direktur Pelayanan PT Transportasi Jakarta (Transjakarta), Achmad Izul Waro mengatakan berbeda dengan armada mikrotrans kami sebelumnya, unit The All New Mikrotrans ini dirancang lebih nyaman karena dilengkapi dengan air conditioner (AC).

"Serta lebih lega karena memiliki kapasitas yang lebih banyak yakni 15 orang saat kondisi normal dan selama pandemi dioperasikan dengan kapasitas sebesar 50 persen dari kapasitas normal atau maksimal 7 orang," ungkapnya dalam siaran pers yang diterima jpnn.com, Jumat (4/9).

Selain itu, kata dia, armada The New All Mikrotrans ini juga memiliki segudang keunggulam lainnya.

Di antaranya, pintu sliding otomatis, buka dan tutup pintu dari pramudi, AC doubel (ducting), TV widescreen, kursi penumpang berbahan busa yang nyaman, CCTV (4 camera) DVR, running text ada monitor.

Selain itu, terdapat, OBU (Onboard Unit), APAR (alat pemadam ringan), sabuk keselamatan, palu pemecah kaca.

"Dalam ujicoba ini, Transjakarta tetap menerapkan protokol kesehatan yang telah diberlakukan Transjakarta tentunya kami menyiapkan unit ini dengan sanitasi yang sesuai dengan prosedur yang telah di terapkan di Trans Jakarta," pungkasnya. (mcr3/jpnn)