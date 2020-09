Transjakarta Meluncurkan Layanan Unit Baru untuk Pelanggan, Ini Rutenya

jpnn.com, JAKARTA - Moda kebanggan warga DKI Jakarta, TransJakarta meluncurkan layanan unit terbaru The All New Purwarupa Mikrotrans.

Hal ini dilakukan dalam rangka hari pelanggan yang jatuh pada Jumat 4 September 2020.

Karena itu, Transjakarta memberikan hadiah spesial kepada pelanggan dengan meluncurkan layanan dengan bentuk baru dari Mikrotrans.

Acara peluncuran dilakukan di lobby utama kantor pusat PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) di Cawang, Jakarta Timur.

Turut hadir dalam acara itu, Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo, Direktur Utama PT Transportasi Jakarta Sardjono Jhony Tjitrokusumo, seluruh jajaran direksi Transjakarta dan para mitra operator.

Layanan itu diuji coba dengan kode rute JAK 10 yang melayani Tanah Abang-Kota dengan total 78 titik pemberhentian.

Baca Juga: Dirut Transjakarta Jelaskan Kronologi PHK 8 Karyawan

Tahap ujicoba tersebut telah mengantongi ijin resmi dari Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta.

Selain itu, dalam tahap ujicoba, Transjakarta baru mengoperasikan satu unit prototipe The All New Mikrotrans yang diujicoba dalam tempo selama enam bulan ke depan.