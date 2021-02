Kim Soo Hyun Dapat Hadiah Biskuit, Fan Langsung Heboh

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Korea Selatan, Kim Soo Hyun baru saja berulang tahun ke-33, pada Selasa (16/2).

Ia pun memamerkan tumpukan hadiah ulang tahun dari penggemar di akunnya di Instagram.

Menariknya, di antara tumpukan hadiah itu, terlihat produk dari Indonesia. Salah satunya Roma Kelapa.

Baca Juga: Kim Soo Hyun Cari Partner Wanita untuk Film Terbaru

Para penggemar pun mengabadikan potret tumpukan hadiah untuk pemain drama It's Okay to Not be Okay itu, dan membagikannya di media sosial.

Unggahan tersebut membuat penggemar dari Indonesia bertanya-tanya, siapakah fan yang mengirimkan cemilan tersebut untuk Kim Soo Hyun.

Tak jarang dari mereka merasa iri karena belum mendapat kesempatan untuk mengirimkan hadiah kepada idolanya.

Baca Juga: Kim Soo Hyun Bintangi Iklan Mobile Game

Kim Soo Hyun dikenal lewat beberapa drama terkenal seperti Dream High, The Moon That Embraces the Sun, My Love From the Star.

Hingga film seperti Miss Granny, The Thieves, dan Secretly, Greatly.