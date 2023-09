Kinerja Moncer, KAI Logistik Raih Penghargaan Indonesia Best BUMN Awards 2023

jpnn.com, JAKARTA - KAI Logistik meraih penghargaan Indonesia Best BUMN Awards 2023, kategori The Best SOE with Top Financial and Reliability in Handling Logistics Services pada (27/9) di Hotel Le Meridien Jakarta.

Ajang apresiasi ini diberikan kepada BUMN terpilih, yang dinilai turut mendorong kontribusi pada perekonomian di Tanah Air.

Adapun penghargaan ini diberikan setelah melihat kontribusi BUMN yang mengalami perkembangan dan memberikan stimulan positif bagi perekonomian di Indonesia.

Penghargaan tersebut diberikan kepada KAI Logistik atas capaian kinerja KAI Logistik dalam membukukan pendapatan sebesar Rp 1,016 Triliun, dan laba tahun berjalan pada 2022 yang tumbuh 10% menjadi Rp 106 Miliar dibandingkan 2021 sebesar Rp 96 Miliar.

Aset perusahaan meningkat 5% menjadi Rp 847 Miliar.

Sementara hingga Agustus 2023, KAI Logistik telah membukukan pendapatan sebesar Rp 705 Miliar dengan laba sebesar Rp 62 Miliar.

Sementara, pada sisi kinerja volume angkutan, KAI Logistik telah mengelola lebih dari 19 juta ton dengan kontributor terbesar pada layanan pengelolaan batubara sebesar 17 juta ton, angkutan kontainer 1,2 juta ton dan angkutan non kontainer 520 ribu ton mencakup komoditi semen dan Limbah B3.

”Perolehan penghargaan tersebut juga tak lepas dari beragam upaya dan langkah strategis perusahaan seperti digitalisasi dengan mobile aplikasi KAI Logistik Trax, serta mesin layanan mandiri untuk pengiriman paket," ujar TLN Ahmad Malik Syah, Direktur Utama KAI Logistik.