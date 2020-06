Klasemen Akhir Bundesliga dan Statistik Pemain Top

jpnn.com, WOLFSBURG - Bayern Muenchen menutup musim Bundesliga 2019/2020 dengan sempurna, berkat kemenangan 4-0 mereka di markas Wolfsburg, Sabtu (27/6) malam.

Kemenangan itu membuat Bayern kukuh di puncak klasemen dengan 82 poin, unggul 13 poin atas tim peringkat kedua Borussia Dortmund.

Dortmund justru mengakhiri musim dengan penampilan buruk. Menjamu Hoffenheim, Dortmund yang mengoleksi 69 poin dipecundangi 0-4.

RB Leipzig mengamankan peringkat ketiga berkat kemenangan 2-1 atas tuan rumah Augsburg. Leipzig menutup musim dengan 66 poin.

Robert Lewandowski picks up a fifth top-scorer award in his best season to date ???? pic.twitter.com/U00LmZLMSn — Bundesliga English (@Bundesliga_EN) June 27, 2020