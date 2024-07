Klasemen Grup Basket Putra Paris 2024 setelah AS Melibas Serbia

jpnn.com - PARIS - Kevin Durant menjadi bintang Amerika Serikat pada matchday 1 penyisihan Grup C bola basket putra Olimpiade Paris 2024.

Meladeni Serbia di Pierre Mauroy Stadium, Paris, Minggu (28/7) malam WIB, AS melibas Serbia 110-84 dan Durant membukukan poin terbanyak, 23 poin.

AS -si juara bertahan Olimpiade, sempat telat panas menghadapi Serbia yang diperkuat bintang Denver Nuggets, Nikola Jokic.

Namun, Durant dan kawan-kawan masih mampu unggul di Q1 25-20, lalu terus memimpin, dengan unggul 33-29 pada Q2, 26-16 pada Q3, dan 26-19 di kuarter terakhir.

Kemenangan itu membuat AS memimpin Grup C, disusul Sudan Selatan yang menang dari Puerto Riko 90-79. Pada matchday 2, AS akan berhadapan dengan Sudan Selatan, sedangkan Serbia meladeni Puerto Riko.

Di pul lain, Australia memimpin Grup A, Jerman memuncaki Grup B.

Delapan tim akan melaju ke perempat final, yakni para juara dan runner up grup, ditambah dua peringkat ketiga terbaik dari keseluruhan. (oly/jpnn)

Klasemen Grup Basket Putra Paris 2024

olympics

Format 8 Besar Basket Paris 2024. (Basketball at the 2024 Summer Olympics – Men's tournament)