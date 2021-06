Klasemen MotoGP 2021: Di Mana Posisi Marc Marquez Setelah Balapan Sachsenring?

jpnn.com, SAXONY - Delapan dari 21 balapan MotoGP 2021 telah berlalu.

Persaingan pada klasemen MotoGP masih ketat.

Fabio Quartararo masih memimpin dengan koleksi 131 poin. Disusul Johann Zarco dengan 109 poin.

Marc Marquez, yang akhirnya berdiri di podium pertama setelah November 2019, kini masuk 10 Besar.

"When I crossed the line, I thought of all the people who helped me" - @marcmarquez93 ?????



The #KingOfTheRing was keen to thank all who helped him on his road back to #MotoGP! ????#GermanGP ???????? pic.twitter.com/6LXeDYRApH — MotoGP™???? (@MotoGP) June 20, 2021