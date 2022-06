KLHK Beberkan Lima Dekade Perjalanan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bekerja sama dengan para pihak menyelenggarakan sejumlah kegiatan dalam memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2022 yang mengangkat tema 'Satu Bumi untuk Masa Depan'.

Kegiatan tersebut bertujuan mendorong tumbuhnya gerakan masyarakat untuk semakin cinta lingkungan.

Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Sigit Reliantoro menyebutkan sejumlah kegiatan yang dilaksanakan itu, seperti bersih sungai yang dipusatkan di Sungai Ciliwung.

Kemudian bike to work pada momen Car Free Day Jakarta, dan pameran lingkungan disertai rangkaian talkshow yang mengangkat tema menjaga lingkungan.

"Puncak peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia dilaksanakan di Persemaian Rumpin yang dihadiri Presiden Joko Widodo," kata Sigit Reliantoro dalam media briefing, Senin (13/6).

Sebagai informasi, Majelis Umum PBB menetapkan Hari Lingkungan Hidup Sedunia (World Environment Day) dari Konferensi Stockholm, Swedia, pada 5-6 Juni 1972 dengan tema “Only One Earth”.

50 tahun kemudian pada 2022, Hari Lingkunga Hidup Sedunia kembali diperingati dengan tema yang sama “Only One Earth”, dengan fokus “Living Sustainably in Harmony with Nature”.

Sigit menyampaikan tahun ini juga menjadi momen penyelenggaraan pertemuan internasional Stockholm +50 di Swedia yang menandai 50 tahun Konferensi Stockholm.