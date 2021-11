Kohler Mobile Showroom, Hadirkan Pengalaman Gaya Hidup yang Sehat dan Produktif

jpnn.com, JAKARTA - Kohler Mobile Showroom menghadirkan EIR Intelligent Toilet, yang merefleksikan gabungan keindahan dan inovasi untuk menghadirkan pengalaman toilet yang higienis dan berkualitas.

Ada tipe yang dapat dipasang di dinding dengan konfigurasi yang beragam serta lingkungan tekanan air rendah.

Sistem filter airnya memurnikan air yang disemprotkan dari bidet ke tubuh, dan menghilangkan kotoran, sisa klorin, dan logam berat, sehingga menjadi lebih sehat.

Satu tombol pembersih sanitasi mengaktifkan fungsi air dan cahaya UV yang dielektrolisis untuk membersihkan bowl dan tongkat toilet, memastikan produk menjadi lebih higienis.

"Selama masa pandemi ini, mencuci tangan dan kaki harus dilakukan lebih sering lagi, terutama setiap kita masuk ke dalam rumah setelah aktivitas di luar ruangan. Kohler percaya bahwa rutinitas membasuh diri ini haruslah nyaman, aman, dan menyenangkan," ujar General Manager of Kohler Indonesia, Kitchen and Bath Adam Quek.

Di dalam Mobile Showroom ini, Anda dapat merasakan proses basuhan sempurna dari Rivlet™ All in One Cabinet, sebuah kabinet multi fungsi yang bahannya terbuat dari materi tahan air yang terbukti tahan lama.

Wastafel ini juga memiliki fungsi ganda dengan dimensi yang lebar untuk proses basuh yang nyaman.

Unit ini mempunyai panel khusus di bagian bawah yang ketika dibuka akan muncul pijakan kaki yang dapat mengurangi posisi membungkuk yang tidak nyaman untuk mencuci kaki, sehingga pengalaman yang dirasakan akan menjadi lebih nyaman dan aman.