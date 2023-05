KoinWorks Raih Penghargaan Internasional di Paris

jpnn.com, JAKARTA - KoinWorks, neobank UMKM pertama di Indonesia, berhasil meraih penghargaan internasional sebagai Best ESG/Sustainability Initiative of The Year: Social Aspect (Special Award) dalam Sustainable Finance Summit & Awards 2023 di Paris, Prancis pada Rabu, (10/5).

Ajang penghargaan tahunan tersebut mempertemukan para thought leaders dengan ide bisnis inovatif yang mempraktikkan pembiayaan aset berkelanjutan.

Digelar oleh Arena International, ajang ini memberikan penghargaan kepada perusahaan keuangan berskala internasional yang telah menciptakan dan menemukan solusi kreatif dan inspiratif untuk menyelaraskan tujuan bisnis dengan kebutuhan masyarakat melalui impact investing.

"Kami senang sekali KoinWorks, sebagai startup fintech dari Asia Tenggara yang memiliki tujuan untuk mendukung pertumbuhan masyarakat sejak pertama kali berdiri, dapat memenangkan penghargaan global dari The Sustainable Finance Awards," ujar Angelique Timmer selaku Senior VP Impact & ESG KoinWorks.

"KoinWorks merilis Impact Report pertamanya tahun ini. Dalam laporan tersebut, kami berbagi tentang tujuan kami, yang telah berkembang selaras dengan misi kami untuk mendorong pertumbuhan UMKM di era digital, dan juga visi kami bahwa usaha kecil namun berdampak yang secara signifikan akan mendorong pertumbuhan perekonomian Indonesia,” jelas Angelique.

Penghargaan internasional ini juga sejalan dengan strategi keuangan berkelanjutan Komisi Eropa yang diluncurkan pada 2021, yang mengusulkan solusi yang dapat ditindaklanjuti seperti menyediakan alat dan insentif yang tepat untuk mempromosikan inisiatif strategis dalam pengurangan emisi Gas Rumah Kaca (GRK), yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk mengatasi tantangan perubahan iklim.

“Penghargaan ESG ini menunjukkan hasil kerja keras kami. Kedepannya, kami berharap dapat memberikan lebih banyak lagi dampak positif bagi fintech di Asia Tenggara, serta dunia, dan menunjukkan bahwa komitmen yang kuat terhadap praktik bisnis berkelanjutan dengan fokus ESG adalah satu-satunya cara yang tepat untuk maju," serunya.

Melalui produk dan layanannya, KoinWorks berhasil mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk meningkatkan pendapatan hingga 34% dan transaksi digitalnya hingga 82%.