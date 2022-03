Kolaborasi SMA-SMK Jatim Cetak Prestasi di Tingkat ASEAN

jpnn.com, BLITAR - Prestasi membanggakan kembali ditorehkan para siswa-siswi di Jawa Timur.

Kali ini, melalui kolaborasi siswa SMA/SMK dalam tujuh project tim gabungan Search for SEAMEO Young Scientist (SSYS) sukses meraih penghargaan bergengsi di tingkat ASEAN.

Jawa Timur mengirimkan tujuh delegasi bersama dua delegasi dari Jakarta untuk perwakilan Indonesia.

Dalam ajang bergengsi ini, Indonesia mendapat lima penghargaan. Empat diraih oleh delegasi Jatim dan satu dari delegasi DKI Jakarta.

Di antaranya, penghargaan Outstanding Award for Presentation of Project Exhibit kategori Science Category yang merupakan gabungan dari SMKS Ibrahimy Sukorejo Situbondo dan SMAN 2 Situbondo serta SMAN 1 Kencong Jember dan SMAN 1 Umbulsari Jember.

Selanjutnya penghargaan Spesial Award for Relevancy of Study to the Congress Theme kategori matematika.

Ketiga, penghargaan untuk Spesial Award for Benefit to the Local Community kategori matematika gabungan dari SMAN 2 Situbondo dan SMAN 1 Kencong Jember.

Terakhir Spesial Award for Commercial Potential kategori matematika yang merupakan gabungan dari SMAN 2 Situbondo dan SMKN 7 Surabaya.