Menko Airlangga Sebut Indonesia Negara ASEAN Pertama Jadi Anggota OECD

jpnn.com - PARIS - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan Indonesia mencatatkan sejarah sebagai negara ASEAN pertama yang menjadi anggota The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).

Menko Airlangga mengatakan hal tersebut saat Indonesia secara resmi menerima peta jalan (roadmap) untuk menjadi keanggotaan OECD di Paris, Perancis, Kamis (2/5).

Roadmap keanggotaan OECD diterima Menko Airlangga dari Sekretaris Jenderal OECD Mathias Cormann.

Menko Airlangga dalam pandangannya terlebih dahulu mengatakan Cormann mengapresiasi proses Indonesia yang sangat cepat menjadi anggota OECD.

"Indonesia mendapatkan secara resmi roadmap untuk menjadi anggota OECD, di dalam statemen Pak Sekjen (OECD) Mathias Cormann mengapresiasi Indonesia berproses secara cepat," ujar Airlangga di Kantor OECD, Kamis (2/5).

Menko Airlangga lantas mengatakan berbagai negara mendukung penuh keanggotaan Indonesia dalam OECD.

Misalnya, Pemerintah Jepang, melalui Perdana Menteri Nishida ikut mempromosikan Indonesia segera menjadi anggota OECD.

Perwakilan Pemerintah Belanda yang hadir dalam pertemuan tingkat menteri OECD juga mendukung keanggotaan Indonesia.