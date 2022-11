Komitmen Pertamina Dukung Emisi Nol Bersih dengan Inisiatif Dekarbonisasi & Kolaborasi

jpnn.com, MESIR - Pertamina mendukung penuh komitmen pemerintah Indonesia dalam mencapai net zero emission atau emisi nol bersih di tahun 2060.

Komitmen tersebut diwujudkan dengan program decarbonization initiatives atau inisiatif dekarbonisasi yang saat ini dimiliki Pertamina.

Hal tersebut disampaikan SVP Strategy & Investment PT Pertamina (Persero) Daniel S Purba dalam Asean Panel Discussion di COP 27, di Sharm el-Sheikh, Mesir, pada Jumat (11/11).

Pada kesempatan tersebut, Daniel menyampaikan pemaparan mengenai 'Decarbonizing the ASEAN Way – Harnessing the Collective Actions of ASEAN Private Sectors Driving Net-Zero: Pertamina's Overarching Plan in Decarbonization.'

Menurut Daniel, sebagai badan usaha milik negara (BUMN), Pertamina memiliki tanggung jawab untuk menyediakan energi bagi negeri, terlebih Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk hampir 300 juta Jiwa dan memiliki kebutuhan energi yang tinggi.

"Indonesia memiliki komitmen kuat untuk mencapai net zero emission di tahun 2060, karena itu Pertamina sebagai BUMN mendukung penuh komitmen ini," tegas Daniel S Purba dalam kesempatan tersebut.

Dia menyampaikan Pertamina saat ini telah memiliki juga mengembangkan program yang jelas untuk mendukung ini sehingga diharapkan dapat mencapai net zero emission di tahun 2060, bahkan jika memungkinkan lebih cepat seperti di tahun 2050," ujar Daniel.

Daniel juga menyampaikan Pertamina melihat transisi energi sebagai kesempatan yang baik untuk membangun green business.