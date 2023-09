Komunitas Seni Kudus Apresiasi Pameran Lukisan dari Pena Mas Ganjar

jpnn.com, KUDUS - Pameran lukisan yang diadakan sukarelawan Pergerakan Generasi Alumni Muda dan Akademisi dari Undip, Unnes, dan UNS (Pena Mas) Dukung Ganjar di Gedung PKU Desa Getassrabi, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus mendapat sambutan baik dan apresiasi dari komunitas seni.

Apresiasi tersebut disampaikan Subiakto Mahardiko, selaku pengamat seni dan perwakilan komunitas Perupa Kudus (PAKU) yang bekerja sama dengan Pena Mas Ganjar dalam pameran itu.

Subiakto mengatakan kegiatan sukarelawan itu menjadi pemicu pihak lain untuk ikut mengapresiasi seniman-seniman di Kabupaten Kudus.

"Dengan adanya kegiatan ini saya mengapresiasi, sangat bagus dan saya harapkan ke depan ada semacam kegiatan yang bersifat rutin. Dengan adanya kegiatan rutin mudah-mudahan bisa merefleksi desa lain. Kami harapkan kantong-kantong kesenian di Kabupaten Kudus semuanya ada," ujar Subiakto dalam siaran persnya, Sabtu (30/9).

Selain komunitas PAKU, pameran lukis Pena Mas Ganjar juga melibatkan komunitas seni lukis Jagur Art. Mereka menyampaikan terima kasih kepada Pena Mas Ganjar yang telah mengapresiasi karya seniman Kudus dalam bentuk pameran.

Tak hanya itu, Subiakto menyebut pameran yang diadakan juga mewadahi sekaligus menjadi ajang silaturahmin dan ruang diskusi bagi para seniman, baik profesional maupun seniman yang ingin meningkatkan keterampilan seninya.

"Dari sukarelawan Pena Mas Ganjar ini sangat mengapresiasi kegiatan ini karena ini adalah kegiatan yang positif, di mana ini bisa mewadahi, bisa untuk komunikasi antara senior dan junior, antara akademisi dan otodidak," ungkap Subiakto.

"Di sinilah tempat kami bisa saling mengisi, saling belajar, take and get experience istilahnya seperti itu," lanjutnya.