Konon Deddy Corbuzier Kehilangan Pengikut di Instagram, Sabrina Berkomentar Begini

jpnn.com, JAKARTA - Model Sabrina Chairunnisa turut menanggapi kabar sang kekasih, Deddy Corbuzier kehilangan jutaan followers di Instagram.

Konon hilangnya follower tersebut gegara Deddy menghadirkan pasangan gay Ragil Mahardika dan kekasihnya.

Sabrina tampak mengomentari unggahan sang kekasih yang mengklarifikasi mengenai follower-nya di Instagram.

"Sejak kapan follower mu di IG 20 juta LOL ngakak," tulis Sabrina di kolom komentar.

Dalam unggahan itu, Deddy membantah dirinya kehilangan delapan juta followers di Instagram.

"No no My followers aren't what you guys think," tulis Deddy Corbuzier, dikutip pada Rabu (11/5),

Bapak satu anak itu pun mengaku tak masalah bila ada warganet yang tidak menyukainya.

"Enggak suka enggak masalah," lanjut mantan suami Kalina Ocktaranny itu.