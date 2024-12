Konser Dewa 19 Featuring All Stars 2.0 Beri Diskon Tiket di Tanggal Cantik

jpnn.com, JAKARTA - Konser Dewa 19 Featuring All Stars 2.0 akan diadakan di Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta pada 18 Januari 2025 mendatang.

Chairman PT. Dewa Sembilan Belas All Stars Promotor Ahmad Dhani mengatakan Dewa 19 bakal menciptakan pengalaman luar biasa bagi para pencinta musik yang hadir di konser tersebut.

"Konser Dewa 19 Featuring All Stars 2.0 akan menjadi konser kedua di Indonesia yang kembali mengukir sejarah bagi Dewa 19. Kolaborasi epik ini akan membuat para pencinta musik tanah air, terutama Baladewa, menjadi saksi sejarah," kata Ahmad Dhani.

Konser Dewa 19 Featuring All Stars 2.0 merupakan perwujudan dari ide kreatif dan ambisi besar yang telah lama dicita-citakan oleh Ahmad Dhani.

Suami Mulan Jameela itu menuturkan, konser tidak hanya menyuguhkan penampilan dari Dewa 19, tetapi juga menghadirkan sejumlah musisi rock legendaris dari mancanegara.

Para penampil konser Dewa 19 Featuring All Stars 2.0 yakni Dewa 19, Ari Lasso, Virzha, Ello, Gary Cherone dan Nuno Bettencourt (Extreme), John Waite (Bad English), Eric Martin dan Billy Sheehan (Mr. Big), Ron Thal alias Bumblefoot (Whom Gods Destroy), Dino Jelusick (Whom Gods Destroy), dan Derek Sherinian (Whom Gods Destroy).

Konser tersebut didukung oleh MetalGO sebagai bagian dari ekosistem perdagangan fisik emas di bursa JFXGOLD X bersama Kinesis Monetary Indonesia.

Pihak terkait memberi promo untuk pembeli tiket konser pada tanggal cantik, 12 Desember 2024 yakni diskon 24 persen dan beli 12 dapat gratis 12 tiket untuk pembelian pada Promo 12.12.