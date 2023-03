Konsisten Dorong Inovasi Digital, Bank DKI Raih 4 Penghargaan Digitech Award 2023

jpnn.com, JAKARTA - Bank DKI menyabet penghargaan dalam empat kategori sekaligus.

Penghargaan itu meliputi The Best IT Development and Innovation, The Best IT Governance and The Best Digital Workplace kategori Local Banking Industries, CEO for Corporate Digital Transformation of The Year 2023, dan The Best Chief Information and Digital Officer of The Year 2023 pada anugerah Digitech Award 2023.

The Best CEO for Corporate Digital Transformation of The Year 2023 secara spesifik diberikan kepada Direktur Utama Bank DKI Fidri Arnaldy dan The Best Chief Information and Digital Officer of The Year 2023 diberikan kepada Direktur Teknologi dan Operasional Amirul Wicaksono.

Direktur Utama Bank DKI Fidri Arnaldy menyampaikan terima kasih kepada seluruh nasabah, mitra kerja, maupun segenap pemangku kepentingan yang terus memberikan kepercayaan atas produk dan layanan Bank DKI.

“Penghargaan ini menjadi apresiasi yang berharga terhadap komitmen Bank DKI yang diwujudkan melalui pengembangan dan inovasi produk dan layanan berbasis digital untuk layanan keuangan kepada masyarakat” ujar Fidri dalam keterangannya, Kamis (30/3).

Senada dengan itu, Direktur Teknologi dan Operasional Bank DKI Amirul Wicaksono menuturkan raihan penghargaan ini juga menjadi sinyal bahwa langkah strategis Transformasi 5.0 yang saat ini dijalankan berada pada jalur yang tepat.

“Kami berusaha meningkatkan kapabilitas dan kapasitas Bank DKI dalam menjawab tantangan pada era VUCA dan persaingan digitalisasi layanan pada industri perbankan dan keuangan,” kata Amirul.

Saat ini, Bank DKI mengimplementasikan Program Transformasi 5.0, yang merupakan pembenahan pada seluruh aspek, mulai dari bidang Human Capital, teknologi digital, serta mempertajam lini bisnis dan pembentukan ekosistem.