Terus Berinovasi, Bank DKI Raih Best Regional Government Bank at Digital Innovation

jpnn.com, JAKARTA - Bank DKI meraih penghargaan kategori The Best Regional Government Bank At Digital Innovation pada ajang Property and Bank Awards 2023 and Indonesia My Home Awards 2023 yang diselenggarakan oleh redaksi Majalah Property and Bank.

Penghargaan itu diraih dalam upaya Bank DKI mendorong transformasi digital sebagai bentuk adaptif menjawab tantangan digitalisasi perbankan.

Penghargaan yang diserahkan oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa itu diberikan ke Perusahaan yang berasal dari industri perumahan dan perbankan.

Mereka dinilai memiliki kinerja cemerlang serta konsisten membangun inovasi digital.

Direktur Teknologi dan Operasional Bank DKI Amirul Wicaksono menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemangku kepentingan, utamanya kepada nasabah, maupun mitra kerja yang menaruh kepercayaannya ke produk dan layanan Bank DKI.

“Penghargaan ini menjadi bentuk apresiasi dan pencapaian kepada Bank DKI yang senantiasa bertransformasi dan menghadirkan inovasi pada produk dan layanan digital sebagai salah satu bentuk peningkatan layanan kepada nasabah,” ucap Amirul dalam siaran persnga, Sabtu (25/3).

Bank DKI disebut semakin adaptif dalam menghadirkan solusi perbankan digital yang lebih personal, mobile dan andal.

Salah satunya adalah dengan menghadirkan aplikasi New JakOne Mobile.