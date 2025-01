Konsistensi Menghadirkan Inovasi, Bank Raya Raih BUMN Award 2024

jpnn.com, JAKARTA - Bank Raya meraih penghargaan pada ajang BUMN Awards 2024 dalam kategori Excellence in Financial Innovation and Impact oleh Investor Trust.

Penghargaan ini diterima oleh Direktur Bisnis Bank Raya Kicky Andrie Davetra pada pertengahan Desember 2024 lalu.

Adapun penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi atas komitmen Bank Raya dalam berinovasi untuk menghadirkan produk digital yang berkualitas.

Inovasi itu juga dinilai memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan perbankan dan membantu meningkatkan produktivitas para pelaku usaha.

Kicky menyatakan upaya Bank Raya mendorong Inovasi produk digital perbankan yang berkualitas tentunya sejalan dengan strategi Bank Raya mendongkrak pertumbuhan bisnis digital yaitu dengan menghadirkan produk digital yang komprehensif (cross segment digital product).

"Sehingga memungkinkan Bank Raya melayani pasar UMKM dan melakukan scale up bisnis dengan perluasan pasar potensial bisnis digital. Kami juga berkomitmen untuk terus melakukan pengembangan produk yang sesuai dengan kebutuhan nasabah kami," ujar Kicky di Jakarta, Jumat (10/1).

Upaya Bank Raya menumbuhkan bisnisnya, tercermin pada kinerja cemerlang pada kuartal III/2024 dengan pencapaian positif di berbagai indikator keuangan.

Bank Raya mencatatkan perolehan Laba Bersih pada Kuartal III/2024 mencapai Rp 33,9 miliar atau tumbuh menembus 130,9 persen (yoy) bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.