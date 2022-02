Konsumen Sudah Bisa Pesan Royal Enfield Classic 350 di Tokopedia

jpnn.com, JAKARTA - Royal Enfield mengumumkan program pre-booking all new Royal Enfield Classic 350 di Tokopedia.

Head Business APAC of Royal Enfield Vimal Sumbly mengatakan Classic 350 dirancang dengan desain serta pengalaman berkendara yang lebih baik.

"Dengan fokus tinggi pada segmen sepeda motor kelas menengah dan misi untuk menciptakan daya tarik tersendiri bagi komunitas pengendara, kami yakin bahwa Royal Enfield Classic 350 akan makin mendorong pertumbuhan dan ambisi kami di pasar Asia Pasifik,” kata Vimal dalam rilis pers, Rabu.

Royal Enfield Classic 350 pertama kali diluncurkan pada 2008 adalah motor modern dan tangguh yang menjadi simbol gaya pascaperang dari masa kejayaan industri sepeda motor Inggris.

Motor dibangun dengan basis mesin J-series modern dan sasis baru.

Mesinnya disebut telah dikalibrasi agar responsif, intuitif, dan menarik, serta memiliki geraman yang khas pada akselerasi.

Sementara itu, sasis yang baru menginspirasi kepercayaan diri saat menyetir ataupun saat menavigasi kondisi jalan yang padat dan tikungan berkelok-kelok.

"Kami yakin bahwa kehadiran all new Classic 350 akan merevolusi kembali segmen sepeda motor kelas menengah di seluruh dunia,” kata Managing Director Eicher Motors Ltd. Siddhartha Lal.