Kontribusi Koperasi Bisa Lebih Besar daripada BUMN atau Swasta

jpnn.com, SENTUL - Era baru koperasi di Indonesia tengah dimulai. Hal ini ditegaskan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Koperasi Jasa Tri Capital Investama (TC Invest) di Sentul, Jawa Barat, pada 3–5 Januari 2025.

Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengapresiasi semangat transformasi yang ditunjukkan TC Invest dalam menjawab tantangan zaman.

"Kita memasuki era baru koperasi di Indonesia. Saya yakin koperasi bisa menjadi sokoguru perekonomian bangsa dengan kontribusi yang lebih besar dari BUMN maupun swasta,” ujar Ferry.

Dia mendorong koperasi untuk meningkatkan aset yang saat ini masih jauh tertinggal dibandingkan entitas ekonomi lainnya, yakni hanya Rp 281 triliun dibandingkan aset BUMN dan swasta yang mencapai ribuan triliun rupiah.

Rakernas TC Invest mengusung tema “A New Era of Cooperative Towards 2045: Community, Collaboration, Competitive”.

Ketua Pengurus TC Invest Dr. Iqbal Alan Abdullah mengungkapkan bahwa koperasi ini telah memanfaatkan digitalisasi sebagai fondasi utama transformasi mereka.

"Kami telah mengembangkan aplikasi, seperti TCI Mobile dan ‘Juara’ yang memudahkan anggota mengakses layanan kapan pun dan di mana pun. Digitalisasi ini terbukti menyelamatkan kami selama pandemi,” kata Iqbal.

Koperasi TC Invest juga menawarkan berbagai unit usaha yang memberikan manfaat langsung kepada anggotanya, seperti TCI Mart, TCI Syariah, Aminin Travel, hingga TCI Farm.