KsAD Architects Raih Juara Kompetisi Internasional di Vietnam

jpnn.com, VIETNAM - Yuli Kalson Sagala dari KsAD Architects meraih juara dalam kompetisi internasional Creative Colour Awards (CCA) 2023 di Vietnam, yang digelar pada Jumat (14/7).

Yuli merupakan salah satu finalis yang mewakili Indonesia berhasil memenangkan penghargaan pemenang utama dalam kategori Architectural - Corporate & Commercial Exterior.

Creative Colour Awards (CCA) merupakan kompetisi global untuk praktisi arsitek dan desainer interior persembahan Nippon Paint yang fokus dalam penggunaan serta inovasi warna melalui cat/pelapis pada bangunan.

Baca Juga: Nippon Paint Kirim 2 Mahasiswa Indonesia ke AYDA International Awards di Vietnam

“Kami sangat bangga Indonesia terbukti dapat bersaing dengan negara-negara lain dan berhasil menyabet penghargaan utama untuk The Best in Architectural Category - Corporate & Commercial Exterior. Kami ucapkan selamat kepada Yuli Kalson Sagala dan tim KsAD Architects," ujar Linda Kam, Marketing Manager Nippon Paint Indonesia.

Para kontestan yang berhasil melaju ke Grand Final antara lain; Yuli Kalson Sagala dari KsAD Architects (Indonesia) dengan proyek Ciputra Kasih Semarang School, Akilan R dari Le Arch Design Studio (India) dengan proyek Ever Bright Paints & Chemical.

Kemudian Albert Harriza dari PT Vodya Karya (Indonesia) dengan proyek Masjid Raya Al Jabbar, Tran Van Huynh dari H.2 Workshop (Vietnam) dengan proyek Dai An Apartment, Lik San dari Chan & Shahriman Arkitek (Malaysia) dengan proyek Likasvue Sales Gallery.

“Terima kasih saya ucapkan untuk tim KsAD Architects, Sekolah Ciputra Kasih Semarang dan tentu saja Nippon Paint atas apresiasi penghargaan ini. Pada awalnya kami tidak begitu memiliki kepercayaan diri untuk mendaftarkan project kami, namun Nippon Paint Indonesia cukup gigih meyakinkan kami untuk tetap maju dan optimis mengikuti kompetisi ini. Mari kita membangun dunia (arsitektur) yang lebih baik melalui warna,” ungkap Yuli Kalson saat menerima penghargaan Best in Architectural Category-Corporate & Commercial Exterior.

CCA yang baru saja diluncurkan pada 2022/23 berhasil menghasilkan karya-karya mengagumkan dari berbagai negara. Total terdapat 175 karya yang berasal dari 14 negara di Asia.