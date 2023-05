KTT G7 Hari Ketiga: Airlangga Dampingi Jokowi Bertemu Sejumlah Kepala Negara

jpnn.com - HIROSHIMA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mendampingi Presiden Joko Widodo pada pertemuan bilateral dengan sejumlah kepala negara di hari ketiga KTT G7 yang berlangsung di Hiroshima, Minggu (21/5).

Pertemuan bilateral Presiden Jokowi antara lain dengan Presiden Komisi Uni Eropa, Presiden Republik Korea, serta forum bisnis 'CEOs Meeting with President Joko Widodo: Collaboration in Developing Nusantara–Indonesia Smart and Sustainable Forest City' dengan para investor Jepang.

Pertemuan diawali dengan Presiden Komisi Uni Eropa, membahas upaya penguatan berbagai kemitraan strategis.

Di antaranya, negosiasi IEU CEPA, tindak lanjut JETP dan Global Gateway serta kerja sama kawasan Indo-Pasifik.

Pemerintah Indonesia menyampaikan perkembangan kerja sama Green Investment melalui European Investment Bank (EIB).

European Investment Bank sendiri telah membuka kantor perwakilan di Jakarta pada Agustus 2022.

Selain itu juga dibahas isu deforestasi. Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen menyampaikan akan menemui delegasi Indonesia yang dipimpin Menko Airlangga di Brussel akhir bulan ini.

Pada pertemuan bilateral dengan Republik Korea, Pemerintah Indonesia menyampaikan perlunya untuk mendorong pencapaian konkret yang berdampak langsung bagi masyarakat kedua negara, khususnya di bidang ekonomi.