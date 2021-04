Kualifikasi MotoGP Portugal Berakhir Dramatis, Mendadak Ada yang Dibatalkan

jpnn.com, PORTIMAO - Kualifikasi MotoGP Portugal di Sirkuit Portimao, Sabtu (17/4) malam WIB berakhir dramatis.

Pembalap Ducati Francesco Bagnaia yang merasa menjadi pembalap paling cepat, harus menyerahkan posisi start paling depan ke tangan Fabio Quartararo lantaran tak melihat bendera kuning berkibar.

Hingga memasuki garasinya, Bagnaia tampak masih kebingungan. Dia tak menyadari atau tepatnya tak melihat bendera kuning dikibarkan setelah jago tuan rumah Miguel Oliveira terjatuh.

Waktu terbaik Bagnaia yang saat itu merupakan catatan paling tajam di antara rider lain pun tak dianggap, tidak sah. Pecco, panggilan Bagnaia, harus turun ke posisi sebelas.

This is why @PeccoBagnaia's pole time was deleted! ?



Yellow flags were out due to a crash for home favourite @_moliveira88! ??#PortugueseGP ???????? pic.twitter.com/bNSezjLMyR — MotoGP™???? (@MotoGP) April 17, 2021