Kulit Wajah Bebas Jerawat dan Awet Muda dengan Mengonsumsi 5 Makanan Sehat Ini

APAKAH Anda ingin kulit wajah selalu terlihat awet muda, segar dan bebas jerawat?

Mendapatkan kulit wajah yang selalu terlihat awet muda bisa Anda lakukan dengan beberapa cara.

Mulai dari melakukan perawatan di salon, atau ke dokter kecantikan, hingga mengonsumsi beberapa makanan dan minuman sehat.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Stroberi

Menurut penelitian yang dipublikasikan dalam The American Journal of Clinical Nutrition, makan makanan sehat kaya vitamin C, seperti stroberi, membantu memperlambat munculnya keriput dan masalah kulit kering akibat proses penuaan.

Peran vitamin C dalam melembapkan kulit mungkin disebabkan oleh kemampuannya menetralkan radikal bebas akibat sinar UV dan juga mendorong proses sintesis kolagen, yang berfungsi menjaga elastisitas kulit.

2. Pepaya

Pepaya adalah sumber sempurna lainnya dari vitamin C.

Berbagai penelitian telah membuktikan bahwa vitamin C bisa melindungi sel kulit dari kerusakan yang disebabkan sinar matahari dengan memperbaiki DNA yang telah rusak oleh sinar UV.