Kultus Melepas Single Kedua 'Witch Religion'

jpnn.com, JAKARTA - Band doom metal, Kultus merilis single terbaru yang berjudul Witch Religion.

Lagu tersebut merupakan single kedua dari album 'To You My Lord, Hell Awaits...' yang dilepas beberapa waktu lalu.

Masuki dunia fantasi yang diciptakan Kultus, ketika alunan melodi yang dingin dan menyeramkan dari lagu Witch Religion memantik rangkaian peristiwa yang dahsyat, menguak inti dari eksistensi masyarakat di dunia tersebut.

Witch Religion muncul sebagai ceritera agung, memanggil mereka yang putus asa mencari keselamatan untuk merangkul kepercayaan baru yang lebih 'hidup', api menjadi pusat pemujaan dan sumber kehidupan.

Album To You My Lord, Hell Awaits... dirilis oleh Lawless Jakarta Records pada September 2022.

Format fisik album tersebut tersedia di beberapa outlet Lawless Jakarta.

Adapun album To You My Lord, Hell Awaits... diproduksi dan direkam oleh Auliya Akbar dan Kultus pada 2021, dengan peran Aziz (anggota original) pada drum.

Kultus saat ini beranggotakan Malik Ganis Ilman (gitar), Audinanto Alif (bas), Dimas Anggara (vokal), Nalendra Samudro (drum).