Kultus Menyongsong Akhir Zaman Lewat Album Debut

jpnn.com, JAKARTA - Band doom metal, Kultus merilis album perdana bertajuk 'To You My Lord, Hell Awaits...'

Butuh perjalanan panjang bagi Kultus hingga melahirkan album berisi 8 materi tersebut.

Kultus dibentuk oleh Ganis Ilman (gitar) dan Ibrahim Aziz (drum) di Ciledug, Tangerang pada pertengahan 2018 dengan membawa semangat doom metal.

Pada momen awal berdiri, Kultus hanya fokus menulis lagu, lalu merekamnya.

Tidak lama berselang, Audinanto Alis (bass) masuk untuk menambah ide musikalitas dalam tubuh Kultus.

Sumbangsih tiga personel Kultus menghasilkan 8 materi yang lebih matang dalam 1 tahun.

Memasuki proses rekaman, Kultus mendaulat Auliya Akbar (Amerta) sebagai audio engineer lantaran pertimbangan kesamaan selera.

Kultus yang dibantu Auliya Akbar melakukan rekaman, mixing, dan mastering di Noise Lab Studio Jakarta.