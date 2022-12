Kunjungi UP, Unsrat Bahas Terkait Program Pengelolaan Kampus Hijau

jpnn.com, JAKARTA - Universitas Pancasila (UP) menerima kunjungan dari Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado pada Kamis (15/12).

Kunjungan ini dalam rangka meningkatkan pemahaman dan wawasan mengenai Program Pengelolaan Kampus Hijau dan Berkelanjutan.

Pertemuan kedua kampus ini untuk membahas mengenai konsultasi terkait pengelolaan kampus hijau.

Sebagaimana diketahui, saat ini UP berada di urutan ke-28 Kampus Terhijau di Indonesia dari 956 Perguruan Tinggi di Indonesia.

Dan urutan ke-255 dari 1.050 Perguruan Tinggi di Dunia berdasarkan pemeringkatan UI Green Metric pada tahun 2022.

Pada kunjungan ini seluruh rombongan UNSRAT diterima langsung oleh Wakil Rektor I UP Sri Widyastuti, Wakil Rektor II UP Novi Yantih, Wakil Dekan Fakultas Farmasi, serta Dosen Fakultas Teknik UP.

Wakil Rektor II UP Novi Yantih menyampaikan paparan terkait Green Campus UP serta program-program yang sudah berjalan dalam rangka pengelolaan SDGs di lingkungan kampus UP serta diskusi mengenai program-program terkait dengan pengelolaan SDGs di lingkungan kampus.

Pada kunjungan ini pula, seluruh rombongan meninjau Instalasi Pengolahan Air Limbah di Fakultas Farmasi UP, serta beberapa fasilitas yang menunjang green campus di lingkungan Farmasi UP.