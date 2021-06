LA Clippers dan Atlanta Hawks Selangkah Lagi Tembus Final Wilayah

jpnn.com, UTAH - Los Angeles Clippers menaklukan Utah Jazz di gim kelima semifinal NBA Wilayah Barat.

Bertandang ke Vivint Arena, Utah Kamis (17/6) WIB, LA Clippers menang 119-111 dan membuat kedudukan menjadi 3-2 (best of seven).

Bermain tanpa Kawhi Leonard yang cedera, Clippers mengandalkan Paul George (PG).

PG yang memikul beban berat tim akhirnya bisa membuktikan dirinya adalah elemen penting Clippers.

Mantan bintang Indiana Pacers itu mencetak 37 poin, 16 rebound, dan lima asisst.

Marcus Morris juga berhasil menambahkan 25 poin, Reggie Jackson 22 poin, dan Terance Mann 13 poin.

Akurasi tembakan Utah pada pertandingan ini sebenarnya sangat baik. Anak asuh Quinn Synder berhasil memasukan 54% tembakan tiga angka.

Namun, persentase dua angka Jazz kurang baik dan membuat Donovan Mitchell dan kawan-kawan kalah.