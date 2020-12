Lagi Asyik Selingkuh Tiba-Tiba Ada yang Ketuk Pintu Kamar Penginapan

jpnn.com, PALEMBANG - Pasangan selingkuh berinisial AT, 35, dan ZN, 29, terjaring razia di salah satu penginapan kawasan Jalan Kolonel H Barlian, Palembang, Sumatera Selatan, Senin (30/11/2020) malam.

Pasangan tersebut merupakan warga Pangkalan Balai, Kabupaten Banyuasin. Petugas juga menyita minuman beralkohol golongan B dari dalam kamar.

AT mengatakan, ia bersama ZN datang dari Pangkalan Balai masuk di penginapan dari tadi pagi.

“Kami sudah cukup lama berhubungan, ZN janda dan saya sudah berkeluarga. Saya tidak mengetahui akan ada razia. Rencananya besok pagi baru pulang ke Pangkalan Balai. Untuk minuman benar punya saya, tetapi belum diminum,” ujarnya.

Razia gabungan terdiri dari Satpol PP, Polrestabes Palembang, dan Denpom itu mengerahkan 85 personel, menelusuri 7 titik yakni mulai dari penginapan kawasan Trikora sampai Tanjung Api Api.

Hasilnya, 21 orang tanpa kartu identitas (KTP) terjaring razia, 5 di antaranya bukan sah pasangan suami istri yakni (AT), (ZN), (AD), (IT), (RD), (SL), (WN),(IC), dan (TD), (ND).

Baca Juga: Pesan Penting dari Kombes Yusri untuk FPI dan Simpatisan Rizieq Shihab

Kasat Pol PP Kota Palembang GA Putra Jaya, melalui Seketaris Alhidir mengatakan, razia gabungan tersebut digelar dalam rangka menegakkan Perwali No 27 tahun 2020 tentang adaptasi kebiasaan baru, sekaligus mensosialisasikan penerapan protokol kesehatan kepada pengelola penginapan.

BACA JUGA: 2 Siswi SMP Terlibat Prostitusi Online, Heboh Setelah Sejumlah Pelajar Demo di Sekolah