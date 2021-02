Lagi, Iconomics Memberikan Apresiasi kepada Lembaga Jasa Keuangan

jpnn.com, JAKARTA - Tren digitalisasi sudah makin masif di berbagai sektor di Indonesia. Seluruh perusahaan, khusus lembaga jasa keuangan melakukan tranformasi digital.

Semua berlomba memberikan kepuasan dan kemudahan kepada nasabah/pelanggan dengan berbagai inovasi digitalnya.

Apalagi di masa pandemi Covid-19 yang sudah berjalan hampir 1 tahun, perusahaan makin dipacu untuk memperkuat aspek-aspek digital dalam perusahaan.

Iconomics memberikan apresiasi kepada lembaga jasa keuangan yang terpilih dari sudut pandang para milenial di Indonesia.

"Apresiasi yang kami sebut Indonesia's Most Popular Digital Financial Brands Award (Millennials’ Choice) ini merupakan apresiasi tahun kedua," kata kata Founder & CEO Iconomics Bram S. Putro saat membuka Indonesia’s Most Popular Digital Financial Brands Award (Millennials’ Choice), Jumat (26/2).

Apresiasi diberikan kepada perusahaan di industri jasa keuangan dengan tingkat popularitas tertinggi berdasarkan pemahaman dan apresiasi dari kaum muda milenial terhadap produk/layanan digital.

Indonesia’s Most Popular Digital Financial Brands Award (Millennials’ Choice) ditetapkan melalui kajian popularitas, yakni berdasarkan pemahaman dan apresiasi dari kaum muda milenial Indonesia.

Definisi milenial adalah responden yang pada Januari 2021 berusia antara 21 sampai 38 tahun.