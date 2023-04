Lakukan Banyak Terobosan, Dirut Bank DKI Raih The Best CEO Category Regional Bank

jpnn.com, JAKARTA - Direktur Utama Bank DKI Fidri Arnaldy meraih penghargaan The Best CEO Category Regional bank dari 50 CEO terbaik dari berbagai BUMN, BUMD, dan swasta nasional internasional dari The Iconomics.

Penghargaan ini diraih pada ajang Indonesia Best 50 CEO Awards 2023 Employees Choice and Indonesia Most Popular CEO 2023 di Jakarta.

Fidri Arnaldy mengucapkan terima kasih atas penghargaan yang diberikan dan merasa diapresiasi dalam memimpin program Transformasi 5.0 di Bank DKI.

“Perhatian penting tentang makna kepemimpinan juga menjadi perhatian kami sebagai seorang professional banker sekaligus sebagai role model, bahwa Leadership is Action Not Position,” ujar Fidri dalam keterangannya, Sabtu (8/4).

Semakin spesial, penghargaan yang diterima oleh Fidri merupakan satu-satunya CEO ayau Direktur Utama yang berasal dari Bank Pembangunan Daerah (BPD).

Penghargaan yang diterima juga menjadi pelengkap penghargaan individu sebelumnya, yaitu sebagai Top CEO BUMD 2022 dari Top Business, The Most Committed GRC Leader 2022 oleh Top Business, jajaran TOP 100 CEO 2022 oleh majalah Infobank, Top Leader on Digital Implementation 2022 dari IT Works, Indonesia Most Acclaimed CEO 2022 with outstanding Leadership in Provinding Realiable Banking Services dari Warta Ekonomi, serta yang terbaru sebagai The Best CEO for Corporate Digital Transformation of The Year 2023 oleh ITECH.

“Semoga penghargaan ini menjadi motivasi bagi seluruh insan Bank DKI untuk terus berkontribusi terbaik bagi kemajuan Bank DKI di usianya yang semakin dewasa,” kata dia.

Penghargaan Indonesia Best 50 CEO Awards 2023 merupakan bentuk apresiasi kepada para CEO pilihan panelis dan The Iconomics yang berasal dari multi industri BUMN, BUMD dan swasta nasional maupun internasional.