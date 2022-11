Lakukan Sejumlah Terobosan, Dirut Bank DKI Raih Penghargaan Top 100 CEO 2022

jpnn.com, JAKARTA - Direktur Utama Bank DKI Fidri Arnaldy meraih penghargaan Top 100 CEO 2022. Penghargaan itu diraihnya karena dinilai berhasil dalam memimpin transformasi perseroan sejak 2021.

Adapun, penganugerahan tersebut diinisiasi oleh Infobank dalam gelaran TOP 100 CEO’s and Next Leaders Forum 2022, Rabu (23/11) lalu.

Fidri Arnaldy mengucapkan terima kasih dan apresiasi atas penghargaan yang diraih dalam upayanya memimpin program transformasi 5.0 di Bank DKI.

“Makna kepemimpinan juga menjadi perhatian, karena bagi saya leadership is action not position," ujar Fidri dalam keterangan tertulisnya, kamis (24/11) kemarin.

Dalam gelaran yang sama, Senior Executive Vice President PT Bank DKI Ferry Ardiansyah juga menerima penghargaan sebagai TOP 200 Next Leaders in Financial Sectores and Soes 2022.

Diketahui, penghargaan TOP 100 CEO 2022 merupakan bentuk apresiasi kepada para CEO pilihan Infobank yang berasal dari lima sektor industri, yakni perbankan, asuransi jiwa, asuransi umum, multifinance, dan BUMN.

Sejumlah kriteria yang menentukan para CEO masuk dalam jajaran Top 100 CEO 2022, berdasarkan rating kinerja perusahaan 'Sangat Bagus' versi Infobank.

Selain itu, dipertimbangkan sejumlah faktor pencapaian dan prestasi dari para CEO terpilih, di antaranya keberhasilan memimpin transformasi pada perusahaan, turn around, serta melewati tantangan krisis efek pandemi yang melanda.