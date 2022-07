Langkah Ganjar Berikan Subsidi Cabai dan Bawang Diapresiasi Pedagang

jpnn.com, JAKARTA - Asosiasi Pedagang Mi dan Bakso Seluruh Indonesia (Apmiso) mengapresiasi langkah Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang memberikan subsidi kepada para pedagang mi dan bakso untuk membeli cabai dan bawang merah langsung dari petani.

Pedagang mi dan baksi pun bisa mendapatkan harga jauh lebih rendah dibanding pasaran.

Ketua Umum Apmiso Nasional Lasiman menilai Gubernur Jawa Tengah Ganjar Prabowo sangat solutif menyikapi harga cabai dan bawang yang melambung tinggi.

Dia menyebut Ganjar memerintahkan Dinas Ketahanan Pangan setempat untuk menggelar operasi pasar. Hasilnya, harga dua komoditas tersebut langsung turun.

“Soal cabai dan bawang merah, Pemprov Jateng langsung menggelar semacam operasi pasar, karena harga tidak menentu dan tinggi. Ini (operasi pasar) sesuai perintah Pak Gubernur,” ujar Lasiman dalam keterangannya di Jakarta, Senin (18/7).

Menurutnya, pada awalnya harga cabai rawit berkisar Rp 75 ribu per kilogram, lalu turun menjadi Rp 60 ribu per kilogram. Begitu juga dengan harga bawang merah yang mulanya Rp 60 ribu menjadi Rp 45 ribu per kilogram. Tentu, penurunan harga tersebut berdampak positif bagi pedagang mi dan bakso.

“Cabai dan bawang merah jadi salah satu yang penting pada komponen mi dan bakso. Jadi, kalau harga tinggi sangat berpengaruh terhadap biaya produksi dan penghasilan. Oleh karena peran Pak Ganjar, pedagang mi dan bakso dapat harga jauh lebih murah,” paparnya.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Dyah Lukisari menyampaikan kenaikan harga cabai rawit dan bawang merah dipicu minimnya produksi di luar daerah Jawa Tengah.