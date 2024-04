Layanan DIgitanyal Berdampak Positif, Peruri Raih Penghargaan

jpnn.com, JAKARTA - Transformasi yang masif dalam mengikuti perkembangan teknologi, mengantarkan Peruri meraih penghargaan Digital Technology & Innovation (Digitech) Award 2024.

Peruri terpilih sebagai The Best Digital Technology Project (Manufacturing Industries) dan The Best Chief Information Technology Officer of The Year yang diberikan kepada Gandung Anggoro Murdani selaku Direktur SDM, Teknologi, dan Informasi Peruri.

Perjalanan panjang Peruri sebagai perusahaan penjamin keaslian (authenticity guarantor) telah berjalan lebih dari lima dekade.

Peruri berhasil mempertahankan dan memperkuat bisnis inti di bidang percetakan sekuriti, serta mendiversifikasi produknya ke dalam layanan digital business solution.

Tanda Tangan Digital, Stempel Digital, dan Meterai Elektronik merupakan contoh layanan digital Peruri yang berhasil membawa perubahan atau transformasi digital bagi para pelanggannya.

Layanan digital Peruri telah membawa dampak positif yang sangat besar untuk menghasilkan proses bisnis yang efisien dan efektif.

Perkembangan bisnis digital Peruri telah mencapai pertumbuhan yang positif di pasar, dipengaruhi atas pengembangan produk dan perencanaan solusi digital yang matang.

Hal tersebut juga diikuti dengan peningkatan kapabilitas SDM sebagai kunci kesuksesan perusahaan dalam menghadapi persaingan di lingkungan bisnis teknologi yang terus berkembang.