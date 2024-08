Le Minerale Raih Penghargaan Indonesia Original Brand Award 2024

jpnn.com, JAKARTA - Brand air mineral asli milik Indonesia, Le MInerale mendapat apresiasi dari Majalah SWA dan Business Digest melalui ajang penghargaan Indonesia Original Brand (IOB) Award 2024, sebagai The 1st Champion of Indonesia Original Brand 2024 di kategori Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) dengan predikat Very Good.

Penghargaan ini merupakan program survei, pemeringkatan, dan pemberian penghargaan kepada merek-merek asli Indonesia terbaik.

Pada survey ini, Le Minerale berhasil memenangkan indeks tertinggi dibandingkan merk lain dalam hal Kepuasan, Loyalitas, Advokasi dan Daya Saing terhadap Merek Asing.

“Secara keseluruhan, Le Minerale meraih indeks lebih tinggi di parameter parameter survei Indonesia Original Brand 2024. Dari sisi kepuasan pelanggan misalnya, Le Minerale meraih indeks 8.26, lebih tinggi dibanding merek-merek lain yang masuk dalam nominasi survei," ujar Rohmat Purnadi, Head of Business Digest SWA.

Selain dari sisi kepuasaan pelanggan, Le MInerale juga meraih indeks 8.35 pada daya saing terhadap merk asing.

Penghargaan ini membuktikan Le Minerale diakui oleh masyarakat sebagai air mineral asli milik Indonesia yang berhasil membuktikan kualitasnya dan tidak kalah dengan merek asing di Tanah Air.

“Semoga Le Minerale dapat terus mempertahankan pencapaian ini, sekaligus terus meningkatkan kinerjanya sehingga tetap relevan di pasar dan mampu menjawab kebutuhan dan harapan pelanggan,” tutur Rohmat.

"Kami berterima kasih atas penghargaan yang diberikan. Ini merupakan apresiasi terbaik kepada Le Minerale sebagai merek asli milik Indonesia, dan bukti dari komitmen Le Minerale sebagai air mineral yang berkualitas yang tidak kalah dengan produk luar negeri," imbuh Yuna Eka Kristina, Head of Public Relations and Digital Le Minerale.