Lead The Fest 2021: Rumah Dialog dan Belajar Para Tokoh Lintas Generasi

jpnn.com, JAKARTA - Era digital dan pandemi global mengubah seluruh tatanan kehidupan saat ini.

Oleh karena itu, Pemimpin.id mengusung tema “Leading in The New Era” dalam acara Lead the Fest 2021.

Festival kepemimpinan yang sekaligus sebagai ajang perayaan HUT RI itu menjadi kesempatan dialog dan belajar para ahli serta tokoh masyarakat lintas generasi.

Jika tahun lalu, Lead The Fest telah menerjemahkan 1.000 ringkasan buku kepemimpinan berbahasa Inggris ke bahasa Indonesia melalui program wikilead.id.

Pada tahun ini, Pemimpin.id berfokus kepada memperluas jangkauan optimisme kepemimpinan yang menjangkau 200 komunitas kepemudaan dan 1.425 konten kepemimpinan yang diunggah di wikilead.id.

Komunitas-komunitas itu terjangkau melalui rangkaian kegiatan community partner seperti Pemimpin.id Talks, Teras Belajar Special Edition, Pemimpin.id Awards, dan community expo yang akan berlangsung pada tanggal 12-18 Agustus 2021.

Rangkaian main event dari Lead The Fest 2021 juga memiliki fokus yang sama, dengan menghadirkan lebih dari 48 narasumber dengan berbagai latar belakang dan pengalaman akan banyak membahas Gotong Royong untuk Indonesia #MenangBersama.

Beberapa pembicara utama antara lain, Sarwono Kusumaatmadja dan Kuntoro Mangkusubroto selaku Steering Committee Rumah Mentor Indonesia, Erick Thohir (Menteri BUMN), Teten Masduki (Menteri Koperasi dan UKM), Sandiaga Uno (Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif), Salman Subakat (CEO Paragon Technology and Innovation), Ridwan Kamil (Gubernur Jawa Barat), Catharina Davy (CEO Narasi), Tita Djumaryo (Ketua Koordinator Jaringan Publik #MenangBersama) dan masih banyak narasumber keren lainnya.