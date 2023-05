Lepas Pemudik Arus Balik One Way di Gerbang Tol Kalikangkung, Dirut Jasa Raharja Bilang Begini

jpnn.com, SEMARANG - Direktur Utama Jasa Raharja Rivan A. Purwantono bersama Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy dan Kakorlantas Polri Irjen Pol. Firman Shantyabudi, serta Kapolda Jateng Irjen Pol. Ahmad Luthfi, melakukan pelepasan titik awal one way arus balik Lebaran 2023.

Kegiatan tersebut digelar di Gerbang Tol Kalikangkung, Semarang, Jawa Tengah, pada Senin (24/4).

Rivan menjelaskan kebijakan rekayasa arus lalu lintas tersebut, dilakukan sebagai upaya pemerintah untuk mengatasi kemacetan pada puncak arus balik Idulfitri 1444 Hijriah.

"Dengan rekayasa lalu lintas ini, diharapkan akan memberikan keamanan dan kenyamanan kepada para pemudik," ujar Rivan.

Rivan mengimbau kepada para pemudik untuk senantiasa mematuhi peraturan berlalu lintas dan mengikuti arahan petugas di lapangan.

"Tentunya hal itu penting dilakukan guna mewujudkan keamanan dan kelancaran lalu lintas, serta meminimalisasi risiko kecelakaan," tambahnya.

Baca Juga: Masyarakat Perlu Diedukasi soal Produk Tembakau Alternatif

Pemberlakuan one way ditandai dengan flag off pada pukul 14.45 WIB. Kakorlantas Polri Irjen Pol. Firman Shantyabudi mengatakan, reakayasa lalu lintas ini diberlakukan mulai dari Km 414 GT Kalikangkung sampai dengan Km 70 GT Cikampek.

“Kami kawal supaya tidak ada tindakan pelanggaran terkait kecepatan yang akan membahayakan,” serunya.