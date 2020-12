Lesty Kejora Masuk Peringkat 5 Wanita Tercantik Sedunia, Kalahkan Lisa Blackpink & Angelina Jolie, Warganet Heboh

jpnn.com, JAKARTA - Nama Lesty Kejora mendadak ramai jadi perbincangan warganet dan menjadi trending topic di Twitter.

Hal ini terjadi setelah munculnya pengumuman daftar The 100 Most Beautiful Women Of 2020 atau Wanita Tercantik Sedunia 2020, yang dikeluarkan oleh akun Top Beauty World, @Dtopbeautyworld, Minggu (20/12).

Akun ini menempatkan pedangdut Lesty Kejora pada urutan lima mengalahkan para artis top dunia lainnya yang dikenal karena paras cantiknya.

Baca Juga: Nikita Mirzani Sampai 4 Kali Operasi Bagian Itunya yang Kerap Kendor

Seperti Lisa Manoban alias Lisa Blackpink (Thailand), Angelina Jolie, juga Kendal Jenner.

Dalam penilaiannya, @Dtopbeautyworld menggunakan juri dari tiga ahli bedah di AS juga berdasarkan paras, vote penggemar si artis.

“Tiga ahli bedah plastik dari Klinik Bedah Kosmetik Los Angeles berperan penting dalam memilih 100 wanita tercantik dan 100 pria tampan sedunia,” keterangan yang tertera dalam laman akun yang berasal dari Amerika Serikat dan ada sejak 2015 tersebut.

“The 100 Most Beautiful Women Of 2020. 5-Lesti Kejora (Indonesia) Congratulations. The closest to win,” tulis akun @Dtopbeautyworld di Twitter.

Lesty berada di urutan lima dengan mengumpulkan poin 9148. Sementara itu, peringkat pertama diraih aktris Turki yang juga lagi hits, Hande Ercel dengan 9168 poin.