Lewat Digitalisasi Pertamina Dinilai Mampu Jaga Kuota BBM Subsidi

jpnn.com, JAKARTA - Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Tauhid Ahmad menilai Pertamina mampu menjaga kuota BBM subsidi tepat sasaran.

Termasuk di antaranya, melalui sistem dan teknologi informasi yang digunakan BUMN tersebut.

“Oke sih. Melalui teknologi informasi, Pertamina bisa menjaga kuota BBM subsidi agar tepat sasaran. Meski tentu saja, tetap harus ditingkatkan,” ujar Tauhid.

Tauhid sependapat, penggunaan teknologi informasi tersebut bisa mengurangi risiko penyalahgunaan BBM bersubsidi.

Sebab, Pertamina bisa memastikan kendaraan mana saja yang boleh membeli BBM bersubsidi plus batasan volume yang boleh dibeli.

“Teknologi tersebut mendeteksi nomor kendaraan dan jenis yang boleh menggunakan BBM subsidi,” kata dia.

Tauhid berharap, ke depan, Pertamina bisa terus menjaga agar kuota BBM subsidi lebih tepat sasaran melalui perbaikan dan peningkatan teknologi.

Melalui upaya itu, Tauhid berharap BUMN energi itu bisa lebih menekan risiko penyalahgunaan, termasuk kemungkinan penyalahgunaan barcode .