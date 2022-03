Lewat Hati Gembira, Haykaal Ingin Bangkitkan Lagi Lagu Anak-anak

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi cilik Haykaal siap meramaikan lagi industri lagu anak-anak di Indonesia.

Haykaal merupakan seorang musisi berbakat berusia 13 tahun yang gemar bernyanyi dan bermain drum.

Sejak usia 2,5 tahun, dia aktif mengikuti kompetisi drum dan menjadi juara di banyak kesempatan.

Bakat musik Haykaal makin berkembang dengan kemampuan bernyanyi dan menguasai beberapa alat musik lainnya seperti piano, kibor, gitar, harmonika, ukulele, dan bass.

Dia dipengaruhi oleh ayah dan kakak laki-lakinya yang banyak mendengarkan rock klasik seperti The Beatles, The Everly Brothers, TOTO, dan The Beach Boys.

Kini, Haykaal membuktikan kualitas di dunia tarik suara.

Baca Juga: SamSons Hadirkan Nuansa Baru dalam Rayu

Dia mendapatkan kesempatan untuk merekam lagu Hati Gembira yang merupakan salah satu karya A.T Mahmud.

"Aku menikmati sekali proses penggarapan lagu ini, dan yang paling membanggakan adalah lagu ini

diaransemen seperti yang aku inginkan, diperbolehkan mengisi part drum, gitar, piano, dan blow-organ untuk lagu ini," kata Haykaal, Senin (28/3).