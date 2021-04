Lewat New Hope School No.10, Hyundai Engineering Renovasi Sekolah yang Rusak Akibat Gempa

jpnn.com, SULAWESI TENGAH - Hyundai Engineering Co., Ltd. berpartisipasi membantu rekonstruksi dan restorasi area sekolah, yang rusak akibat gempa bumi, lewat program 'New Hope School No. 10'.

Hyundai Engineering, bersama dengan LSM advokasi pembangunan internasional, World Vision bersinergi memperbaiki fasilitas sekolah serta menyumbangkan peralatan dan perlengkapan belajar mengajar, termasuk buku, di Desa Toaya di Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah.

'The New Hope School Project' merupakan representasi dari aktivitas Corporate Social Responsibility (CSR) luar negeri dari Hyundai Engineering, yang berkontribusi untuk menjembatani kesenjangan pendidikan.

Salah satunya dengan memberikan kesempatan pendidikan yang lebih baik kepada anak-anak di daerah dengan latar belakang lingkungan pendidikan yang tertinggal, melalui pembangunan, perluasan, dan renovasi fasilitas sekolah.

“Hyundai Engineering menyelesaikan pekerjaan perbaikan 6 ruang kelas, 1 ruang kantor sekolah, 1 ruang perawat, 1 perpustakaan, gerbang sekolah dan pagar, sehingga para pelajar yang sempat terputus sekolahnya selama dua tahun setelah fasilitas sekolahnya roboh akibat gempa pada September 2018, bisa melanjutkan kegiatan belajarnya kembali," papar Staf Hyundai Engineering.

Selain itu, Hyundai Engineering juga menyumbangkan peralatan belajar mengajar seperti meja, kursi, buku pelajaran, perlengkapan sekolah, dan perlengkapan olahraga, serta produk pencegah Covid-19 seperti masker dan hand sanitizer.

Hyundai Engineering senantiasa berkomitmen menghadirkan berbagai rencana program untuk menyelesaikan berbagai kesulitan yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia.

"Ini merupakan hal yang sangat berarti bagi kami melihat para siswa-siswi di Desa Toaya kembali melanjutkan jenjang pendidikannya di lingkungan sekolah yang lebih baik melalui program 'New Hope School No. 10' ini," kata Staf Hyundai Engineering.(chi/jpnn)