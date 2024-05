Lewat TJSL, Bank DKI Raih Penghargaan Indonesia Best CSR Award 2024

jpnn.com, JAKARTA - Bank DKI meraih penghargaan sebagai Indonesia Best CSR in Bank Sector 2024 dari lembaga independen The Iconomics dalam gelaran 6th Indonesia CSR Awards 2024.

Penghargaan itu diperoleh lantaran Bank DKI aktif dalam mendukung Pembangunan Berkelanjutan lewat Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) atau Corporate Social Responsibility (CSR).

Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Utama Bank DKI Amirul Wicaksono mengucapkan terima kasih kepada The Iconomics atas penghargaan yang diberikan serta turut mendedikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan.

“Penghargaan ini menjadi apresiasi atas berbagai upaya Bank DKI dalam mewujudkan bisnis berkelanjutan salah satunya melalui program TJSL,” ujar Amirul dalam keterangannya, Kamis (9/5).

Menurut dia, sebagai lembaga jasa keuangan, Bank DKI memiliki arah dan fokus dalam implementasi CSR/TJSL, di antaranya pendidikan, edukasi perbankan, sosial kemasyarakatan, lingkungan hidup, kesenian, dan kebudayaan.

Terbaru, Bank DKI meresmikan kebun hidroponik di Rusunawa Pasar Rebo yang menjadi rumah susun ke-10 dalam program Jakarta Koperasi Hidroponik (JAKONIK).

Selanjutnya Bank DKI juga menyerahkan bantuan pendidikan bagi penyandang cerebral palsy melalui Yayasan Pembinaan Anak Cacat (YPAC) Jakarta.

Di awal 2024, Bank DKI juga turut berpartisipasi dalam program pemberian gizi cukup untuk penanganan stunting di wilayah DKI Jakarta.