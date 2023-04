Libur Lebaran, Sandiaga Minta Dinas Pariwisata seluruh Indonesia Mempersiapkan Destinasi Wisata

jpnn.com - JAKARTA - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengatakan bahwa pihaknya telah memberikan surat edaran kepada dinas pariwisata provinsi di seluruh Indonesia untuk memastikan kesiapan destinasi wisata saat libur Lebaran 2023.

Sandi, panggilan akrab Sandiaga Uno, menyatakan bahwa SE itu merupakan perintah guna memastikan kesiapan destinasi wisata saat libur Hari Raya Idulfitri 2023. Sebab, dalam periode libur tersebut, masyarakat tidak hanya mudik, tetapi juga berwisata.

"Dalam libur Lebaran ini, kami sudah memberikan surat edaran di seluruh Dinas Pariwisata di Indonesia," kata Sandiaga dalam Extended The Weekly Brief with Sandi Uno, Senin (17/4).

Sandiaga berharap langkah tersebut dapat mendorong para pelaku wisata dalam meningkatkan protokol keselamatan, sehingga menghindari adanya penumpukan ataupun insiden selama libur Lebaran 2023.

"Kami telah berkoordinasi dengan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi untuk memastikan keselamatan perjalanan para wisatawan saat mudik dan libur Lebaran," ungkapnya.

Sandi memprediksi ada tiga wilayah di Indonesia yang mengalami lonjakan pengunjung saat libur Lebaran, yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. "Ini yang harus kami pastikan agar tidak membeludak dan pelayannya harus lebih baik, cepat dan harganya pun bersahabat," ungkapnya.

Sandi berharap mudik Lebaran tahun ini dapat meningkatkan kunjungan wisatawan sekaligus membuat industri pariwisata, seperti hotel, restoran, dan tempat wisata di berbagai daerah bisa kembali pulih dan ramai. (mcr28/jpnn)



Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini: