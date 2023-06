Liburan Sekolah Telah Tiba, Ini Pilihan Hotel untuk Staycation di Jakarta

jpnn.com, JAKARTA - Para orang tua sudah menyiapkan berbagai kegiatan menjelang liburan sekolah anak di Juni dan Juli 2023.

Salah satunya kegiatan staycation di hotel. Tidak perlu jauh-jauh. Anda bisa memilih banyak sekali daftar hotel di Jakarta yang ramah anak dan memiliki taman bermain sehingga anak tidak bosan meskipun hanya staycation di hotel saja.

Anda bisa memanfaatkan promo libur sekolah Traveloka untuk staycation. Dengan promo ini tentu saja liburan lebih asyik dan jauh lebih hemat budget. Stay now, not never!

Berikut ini daftar hotel di Jakarta dan bisa dijadikan pilihan untuk staycation bersama anak saat masih liburan sekolah.

Morrissey Hotel Residence Jakarta

Hotel satu ini cocok sekali dijadikan tempat liburan bagi orang tua, yang ingin membawa anak-anaknya staycation di area Jakarta.

Adapun kelebihan hotel ini adalah punya kolam renang khusus anak dan juga taman serta area bermain sehingga anak tidak akan pernah bosan meskipun hanya menginap di hotel.

Sementara orang tua bisa menikmati kolam renang di rooftop serta fasilitas lainnya seperti tempat spa dan juga bar.